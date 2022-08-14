سلمان رشدي بدأ بالتحدث بعد هجوم الطعن.. والمشتبه به يدفع بـ

2022/08/14 | 07:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الكاتب سلمان رشدي مؤلف رواية "آيات شيطانية"، التحدث مرة أخرى بعد أن تم وضعه في وقت سابق على جهاز التنفس الصناعي، حسبما قال وكيله لصحيفة نيويورك تايمز.

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