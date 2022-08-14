صديق سلمان رشدي يكشف ما حدث بعد إزالة جهاز التنفس الاصطناعي

2022/08/14 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزيل جهاز التنفس الاصطناعي من الروائي البريطاني، سلمان رشدي، وبدا قادرا على الكلام، السبت، بعد يوم واحد من تعرضه للطعن في مركز ثقافي بنيويورك.

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