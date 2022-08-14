مشهد مهيب لصواعق تضرب برج الساعة في مكة.. وثّقه مصوّر سعودي

2022/08/14 | 09:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يميل بعض الأشخاص إلى الاختباء من صوت الرعد والصواعق، يوثق المصور السعودي، ياسر بخش، مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية الساحرة لبرج الساعة الشهير.

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