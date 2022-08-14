القبض على المشتبه به في إطلاق النار بالقدس

2022/08/14 | 09:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة "الحرة" بأن منفذ الهجوم المسلح الذي استهدف حافلة وسط القدس، فجر الأحد، سلم نفسه للسلطات الإسرائيلية بعد عملية بحث استمرت لساعات.

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