مشاركة ليوث الطائرة في بطولة آسيا مبهمة بسبب التعقيدات المالية

2022/08/14 | 09:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، عدة قرارات، خلال إجتماعه الذي عقد في مقره بالعاصمة الحبيبة بغداد بحضور رئيس الاتحاد والأعضاء.وقال رئيس إتحاد اللعبة جميل العبادي في بيان ان “الاتحاد خاطب الجهات المعنية (وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية العراقية) من أجل دعم المنتخب الوطني الشبابي الذي تنتظره مهمة غاية في الاهمية متمثلة ببطولة […]

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