اتحاد الطائرة يحدد موعد انطلاق الدوري الممتاز والانتحابات الفرعية

2022/08/14 | 09:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدر الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، عدة قرارات، خلال اجتماعه الذي عقد أمس السبت في مقره بالعاصمة الحبيبة بغداد بحضور رئيس الاتحاد والأعضاء.وقال رئيس اتحاد اللعبة جميل العبادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن " الاتحاد خاطب الجهات المعنية (وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية العراقية) من أجل دعم المنتخب الوطني الشبابي الذي تنتظره مهمة غاية في الأهمية متمثلة ببطولة آسيا المؤهلة الى كأس العالم التي ستحتضنها العاصمة البحرينية المنامة للفترة من 20 آب الحالي ولغاية 29 منه، ومازالت الأمور معقدة من الناحية المالية،وبات اتحادنا في موقف لايحسد عليه، لذا فأن اتحادنا سينتظر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 17 من الشهر الحالي لإعلان المشاركة من عدمها".وأضاف، أن" الاتحاد حدد العشرين من شهر أيلول المقبل موعداً لاقامة انتخابات الاتحادات الفرعية في مقر الاتحاد، وسيصدر جدول المواعيد لاحقا"، مشيراً الى أن" الرابع عشر من شهر تشرين الأول سيكون موعداً لانطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم 2022-2023".وتابع العبادي، ان" الاتحاد أوعز بتكريم منتخبنا الشبابي الحائز على الوسام النحاسي في بطولة غرب آسيا التي احتضنتها المملكة العربية السعودية بنسختها الأولى حال توفير الأموال".

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