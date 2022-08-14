الصيهود: النواب سيقاضون الحلبوسي لعرقلته انعقاد جلسة مجلس النواب

2022/08/14 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، عن توجه لعدد من أعضاء البرلمان لرفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب عرقلته انعقاد جلسات البرلمان.وقال الصيهود لـ /المعلومة/، ان “ماوصل اليه الوضع الراهن والازمة التي يعيشها البلد يتحمل مسؤوليتها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي نتيجة تعطيله عمل مجلس النواب”.وأضاف […]

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