التعقيدات المالية تهدد مشاركة ليوث الطائرة في بطولة آسيا

2022/08/14 | 09:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، عدة قرارات، خلال إجتماعه الذي عقد في مقره بالعاصمة الحبيبة بغداد بحضور رئيس الاتحادوالأعضاء.

وقال رئيس إتحاد اللعبة جميل العبادي في بيان ان “الاتحاد خاطب الجهات المعنية (وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية العراقية) منأجل دعم المنتخب الوطني الشبابي الذي تنتظره مهمة غاية في الاهمية متمثلة ببطولة آسيا المؤهلة الى كاس العالم التي ستحتضنهاالعاصمة البحرينية المنامة للفترة من 20 آب الحالي ولغاية 29 منه، ومازالت الأمور معقدة من الناحية المالية، وبات اتحادنا في موقفلايحسد عليه، لذا فأن اتحادنا سينتظر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 17 من الشهر الحالي لاعلان المشاركة من عدمها”.

وأضاف ان “كما حددنا العشرين من شهر أيلول المقبل موعداً لاقامة انتخابات الاتحادات الفرعية في مقر الاتحاد، وسيصدر جدول المواعيدلاحقا”.

وأشار الى ان “الرابع عشر من شهر تشرين الاول سيكون موعداً لانطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم 2022-2023“.

واختتم الحديث ان “الاتحاد اوعز بتكريم منتخبنا الشبابي الحائز على الوسام النحاسي في بطولة غرب اسيا التي احتضنتها المملكةالعربية السعودية بنسختها الأولى حال توفير الاموال”.

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