2022/08/14 | 09:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط وإحباط محاولة تهريب فواكه وخضروات في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.

وذكرت الهيئة في بيان أن “مديرية منفذ ميناء أم قصر الاوسط، تمكنت من ضبط عجلتين براد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدةللتهريب”.

وأضافت “بعد الكشف والتدقيق تبين وجود (التمر وفواكه متنوعة و متعدده المناشئ) لم تذكر في التصريحه الكمركية”.

وأشارت إلى “تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي واحالة الكيفية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقالمقصرين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط وإحباط محاولة تهريب فواكه وخضروات في منفذ ميناء أم قصر الاوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط وإحباط محاولة تهريب فواكه وخضروات في منفذ ميناء أم قصر الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).