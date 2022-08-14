الديمقراطي: الكرد والسنة سيجبران على الموافقة لإجراء الانتخابات المبكرة

2022/08/14 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم_أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الاحد، التزام القوى الكردية والسنية السياسية باجراء الانتخابات المبكرة في حال وجود التوافق الشيعي.

وقال سلام لـ(بغداد اليوم) إن "الشيعة المكون الأكبر ولايمكن أن تمضي العملية السياسية بدونه ولايمكن تشكيل الحكومة بدونهم أيضا".

وأضاف أن "إعادة الانتخابات ستكون نتيجة الصراع داخل المكون الشيعي، وبالتالي سيضطر السنة والكرد لإعادة عملية الانتخابات التي لن تكون سهلة وتتطلب تحضيرا وتهيئة بسبب ذلك الصراع".

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