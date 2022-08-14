بعد تفاقم أزمة المياه.. ما إمكانية توجيه العراق ضربة عسكرية للسدود التركية؟

2022/08/14 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح الخبير العسكري سرمد البياتي، اليوم الاحد، مدى إمكانية توجيه العراق ضربات عسكرية للسدود التركية فيما اشار الى وجود طريقة ممكن ان تكون لها نتائج ايجابية.

وقال البياتي لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق لا يستطيع خوض اية حرب مع تركيا في وضعه الحالي خصوصاً لم تدخل في معارك منذ سنوات طويلة فضلاً عن امتلاكها قاعدة صواريخ ارضية متطورة قد تعجز الطائرات العراقية من الوصول الى اهدافها".

واضاف، ان "العراق يمتلك قاعدة صواريخ أرضية ولكنها ليست بالمستوى التي تمتلكها تركيا ودول الجوار".





وتابع البياتي أن "تلميح العراق لتركيا بقصف سدودها قد يأتي بنتيجة ايجابية وتستجيب تركيا لمطالبات العراق بحصته المائية".

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