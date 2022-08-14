رغم ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تمارس الرياضة بأمان في الخارج؟

2022/08/14 | 10:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، إلا أن ذلك لن يمنعك من ممارسة الرياضة في الخارج.نشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتى تمارس الرياضة بأمان.

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