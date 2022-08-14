الحصاد (13/8/2022)

2022/08/14 | 10:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت سلمى الجمل في الحصاد مواضيع عدة منها: استمرار الأزمة السياسية في العراق، وتواصل الاعتصامات دعما للإطار التنسيقي وللتيار الصدري.إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في كينيا.

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