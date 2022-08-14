اتحاد الجودو يكشف ميزانيته ويحدد موعد انتخاباته

2022/08/14 | 11:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف الاتحاد العراقي للجودو، عن ميزانيته المالية، فيما حدد موعد اجراء انتخاباته الإدارية.وقال رئيس الاتحاد سمير الموسوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “موازنة اتحاد الجودو تبلغ 306 ملايين دينار عراقي ووزارة الشباب تمنحنا 7 ملايين شهريا كرواتب للعاملين”.وأضاف أن “وزارة الشباب والرياضة قدمت دعماً للاتحاد بمبلغ 100 مليون لبطولة بغداد السلام […]

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