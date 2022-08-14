قائد عسكري ايراني يعتزم زيارة بغداد

2022/08/14 | 11:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح نائب رئيس هيئة الأركان العامة

للقوات المسلحة الإيرانية العميد عزيز

نصير زادة ، ان اللواء محمد باقري رئيس

الاركان العامة يعتزم زيارة العراق في

اطار تطوير التعاون مع الدول الصديقة.

المصدر وكالة فار

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