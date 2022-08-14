الحماية الاجتماعية تصدر توجيها مهما لرعاياها

2022/08/14 | 11:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الحماية الاجتماعية، اليوم

الاحد، توجيها مهما لرعايها.





ودعت الحماية في بيان صحفي "كافة

مستفيدي الاعانة الاجتماعية ممن لم

يسحبو مبالغ الاعانة المتراكمة في

بطاقاتهم الذكية عليهم سحب تلك المبالغ

خ

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