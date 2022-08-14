2022/08/14 | 11:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على شبكة لتجارة المخدرات بحوزتها (11) كغم من مادة الحشيشة في البصرة.

وذكر بيان للخلية، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة تمكنت بعد جمع المعلومات الاستخبارية من القاء القبض على شبكة لتجارة المخدرات عقب استحصال الموافقات القضائية".

وتابع "تم نصب كمين محكم لهم أسفر عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالجرم المشهود وضبط نحو 11 كغم من مادة الحشيشة كانت بحوزتهم".

وأشار إلى، أن "المتهمين أحيلوا مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (28/ مخدرات)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شبكة لتجارة المخدرات بحوزتها (11) كغم من الحشيشة في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شبكة لتجارة المخدرات بحوزتها (11) كغم من الحشيشة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).