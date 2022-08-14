رئيس أرامكو السعودية يؤكد ضرورة الاستثمار في الطاقة ويتوقع استمرار نمو الطلب

2022/08/14 | 11:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، اليوم الأحد، إن نتائج الشركة القياسية للربع الثاني من عام 2022 تعكس زيادة الطلب على منتجاتها، خاصة وأنها مورّد منخفض التكلفة ومن بين الأقل في كثافة الانبعاثات …

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