بحوزتها 11 كغم ’حشيشة’.. الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في البصرة

2022/08/14 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة، اليوم الأحد، من القاء القبض على شبكة لتجارة المخدرات.

وأفاد مصدر امني لـ(بغداد اليوم) أنه "بعد جمع المعلومات الاستخبارية تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة البصرة من القاء القبض على شبكة لتجارة المخدرات عقب استحصال الموافقات القضائية؛إذ تم نصب كمين محكم لهم أسفر عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالجرم المشهود وضبط نحو (11) كغم من مادة الحشيشة كانت بحوزتهم".

وتابع، "وقد أُحيل المتهمون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (28/ مخدرات)".

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