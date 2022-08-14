اعفاء قائممقام قضاء القائم في الانبار وتعيين بديل عنه (وثيقة)

2022/08/14 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، اليوم الاحد، إعفاء قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار من منصبه وتكليف بديل عنه.

واوضحت الوثيقة، الصادرة من محافظ الانبار علي فرحان، "صدور امر باعفاء احمد جديان المحلاوي من منصب قائممقام قضاء القائم وتعيين عبدالسلام رجا نواف المحلاوي".

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