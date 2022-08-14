2022/08/14 | 11:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاحد، 14 آب، 2022، أنه لا يملك صلاحية حل مجلس...

ظهرت المقالة القضاء الاعلى يدعو الجهات السياسية ‏والاعلامية الى عدم زجه في الخصومات السياسية أولاً على المسلة.

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