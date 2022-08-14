2022/08/14 | 11:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصدر مخاطبا الإطار: لا أظنكم صادقون ولا تريدون “دولة القانون” ولا التعامل بـ “حكمة” المركز الخبري الوطني.

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