2022/08/14 | 11:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LccO-y0S6fs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان نشأت الالوسي يغني بريشة ويطرز احلامه العفوية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنان نشأت الالوسي يغني بريشة ويطرز احلامه العفوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).