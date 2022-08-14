الرافدين: قروض 150 مليون لشراء دار سكن والتقديم من الفروع

2022/08/14 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرف الرافدين ان فروعه في بغداد والمحافظات مشمولة بالقروض العقارية التي تصل الى 150 مليون دينار وتمنح لفئات عدة.



واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان أن "القروض العقارية 150 مليون لشراء دار سكني تشمل الموظفين والمتقاعدين والمواطنين".

وبين أن "التقديم من فروع المصرف ".

وأشار الى ان "المصرف يمنح ايضا قروض البناء وترميم وتأهيل الدور السكنية للمواطنين ".

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