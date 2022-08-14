احباط محاولة تهريب فواكه وخضروات في ميناء أم قصر

2022/08/14 | 11:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التمر وفواكه متنوعة ومتعددة المناشئ.

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