بعد الهزيمة النكراء.. رونالدو يدير ظهره لجماهير اليونايتد

2022/08/14 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفض نجم البرتغال ونادي مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، التوجه إلى الجماهير لتحيتهم بعد الهزيمة النكراء التي تعرض لها أمام فريق برينتفورد وتوجه إلى غرفة الملابس مباشرة.وبدا كريستيانو رونالدو غاضبا بعد تعرض فريقه للهزيمة الساحقة بأربعة أهداف دون رد على ملعب برينتفورد، فغادر الملعب دون تحية الجماهير، رغم أنه تبادل الكلمات مع مساعد […]

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رونالدو يدير ظهره لجماهير اليونايتد أولاً على ايرث نيوز.

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