اعتقدت أن الطائرة تحطمت.. إصابة مضيفة طيران بكسر في ظهرها بعد عملية هبوط قاسية

2022/08/14 | 11:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عانت مضيفة طيران من خطوط "ساوث ويست" الجويّة من كسرٍ انضغاطي في ظهرها في يوليو/تموز بعد هبوط الطائرة "بقوّة شديدة لدرجة أنها اعتقدت أن الطائرة تحطّمت"، وفقًا لتقريرٍ صادر عن المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB).

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