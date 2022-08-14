القضاء الاعلى يرد على طلب الصدر: لا نملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب والتدخل بالسلطتين التشريعية أو التنفيذية

2022/08/14 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مجلس القضاء الأعلى، على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حل مجلس النواب العراقي، بالقول ان المجلس لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب ومهامه محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها … Readmore

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