تحالف الفتح: دعوة الصدر للتظاهر هدفها اثبات ان لديه جمهور أكبر

2022/08/14 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو تحالف الفتح محمود الحياني، أن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للخروج بتظاهرة مليونية، هدفها أن لديه “جمهور أكبر”، لاسيما بعد تظاهرات الإطار التنسيقي والاعتصام المفتوح لـ”مساندة الدولة”.وقال الحياني: إن “التظاهر السلمي مكفول في الدستور العراقي، والدعوة … Readmore

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