حرية منقوصة.. شروط قاسية تنتظر سجناء سياسيين مصريين بعد الإفراج عنهم

2022/08/14 | 11:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى العقد الماضي، عندما شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبضته على السلطة في بلاده، جرى، بحسب منظمات حقوقية، اعتقال عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، ولكن مع اقتراب موعد الحوار الوطني المرتقب، أطلق سراح البعض منهم.

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