2022/08/14 | 12:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اكد مصدر في الاطار التنسيقي، الاحد، 14 آب، 2022، بان العامري سيطرح 3 ملفات...

ظهرت المقالة الاطار: تطابق في المواقف حيال ملفات هامة بين الاطار والقوى الكردية والسنية أولاً على المسلة.

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