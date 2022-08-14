رئيس الشيشان للغرب: تعلموا حفظ الود مع روسيا لتبقى أسنانكم سليمة

2022/08/14 | 12:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، السياسيين الغربيين إلى إعادة النظر في مواقفهم تجاه روسيا وتعلم كيفية بناء التعاون معها.وذكر قديروف، أن العالم الغربي لا يزال غير قادر على فهم أن روسيا الحديثة لم تعد منذ فترة طويلة “اتحاد جمهوريات غورباتشوف” و “أراضي يلتسين المبنية على الانقلاب العسكري وفقدان المواد المختلفة والإفلاس”.[…]

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