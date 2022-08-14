تركي آل الشيخ ينشر صورة لكريم بنزيما ويعلق قبل لقاء ألميريا والريال

2022/08/14 | 13:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالةً إلى الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، قبل المواجهة المرتقبة بين حامل اللقب والصاعد حديثاً لمسابقة (لا ليغا).

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