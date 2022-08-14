بعملية أمنية.. القبض على عدد من المتهمين وضبط اسلحة في ميسان

2022/08/14 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – ميسانأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على عدد من المتهمين وضبط اسلحة بعملية أمنية في محافظة ميسان.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الفوج الرابع/ اللواء الرابع التابع الى فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية نفذ حملة أمنية في منطقة الزهراء بمحافظة ميسان، تم خلالها القاء القبض على عدد من المتهمين بتهمة حيازة الاسلحة غير المرخصة وضبط انواع مختلفة منها".

وبينت انه "تم ضبط 6 بنادق كلاشنكوف، ورشاش BKC، وبندقية نوع m16، و6 قاذفات RBG7، و38 مخزنا لبندقية كلاشنكوف، و 11 مخزنا لبندقية m16، و11 رمانة يدوية هجومية، و8 صواريخ قاذفة RBG7 مضادة للدروع، و10 حشوات قاذفة RBG7، و16 شريط رشاش Bkc".

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