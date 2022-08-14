نائب سابق: الكاظمي يتحمل الجزء الأكبر من الأزمة الحالية

2022/08/14 | 13:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى..أكد النائب السابق عن محافظة نينوى محمد إبراهيم، الأحد، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي يتحمل جزء كبير من الأزمة الحالية في العراق.وقال إبراهيم في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “رئيس حكومة تصريف الاعمال الكاظمي هو من سمح للمتظاهرين بدخول مبنى البرلمان وسهل وصولهم، وبالتالي هو يتحمل جزء كبير من الأزمة الحالية”.وأضاف […]

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