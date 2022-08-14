 انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف

2022/08/14 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

كما ان بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148525 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت أسعار الدولار ليوم أمس السبت 148550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

بالاضافه إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 148550 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148450 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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