2022/08/14 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة بعد جمع المعلومات الاستخبارية من القاء القبض على شبكة لتجارة المخدرات عقب استحصال الموافقات القضائية؛إذ تم نصب كمين محكم لهم أسفر عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالجرم المشهود وضبط نحو (11) كغم من مادة الحشيشة كانت بحوزتهم.

وقد أُحيل المتهمون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (28/ مخدرات).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يلقي القبض على شبكة لتجارة المخدرات بحوزتها (11) كغم من مادة الحشيشة في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يلقي القبض على شبكة لتجارة المخدرات بحوزتها (11) كغم من مادة الحشيشة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).