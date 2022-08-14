قتلى ومصابون في انفجارين شمال غرب باكستان

2022/08/14 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون في انفجار لغمين أرضيين شمال غرب باكستان.وذكرت الشرطة أن الانفجار الأول وقع الليلة الماضية، بسبب لغم أرضي زرعه مجهولون بالقرب من نقطة أمنية في منطقة «دير العليا» ما أسفر عن مصرع جنديين من رجال الأمن الباكستاني وإصابة 3 بجروح.وأضافت أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 5 آخرون بجروح من جرّاء انفجار لغم أرضي آخر في وزيرستان شمال غرب باكستان بعد وقت قصير من انفجار اللغم الأول من دون أن تتضح الجهة المسؤولة عن التفجيرين اللذين وقعا في المنطقتين المحاذيتين للحدود مع أفغانستان.

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