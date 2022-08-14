2022/08/14 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التجارة ،اليوم الأحد، إطلاق الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية استمارة الاستبيان الكترونية عن جودة أنواع مواد السلة الغذائية لتقييم وقياس جودة المواد الموزعة.وذكر بيان للوزارة تلقاه ” المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التجارة تطلق استمارة استبيان عن جودة مواد السلة الغذائية المركز الخبري الوطني.

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