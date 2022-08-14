2022/08/14 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني دعا رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، السياسيين الغربيين إلى إعادة النظر في مواقفهم تجاه روسيا وتعلم كيفية بناء التعاون معها.وذكر قديروف، أن العالم الغربي لا يزال غير قادر على فهم أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتبقى اسنانكم سليمة..



رئيس الشيشان يدعو السياسيين لحفظ الود مع روسيا المركز الخبري الوطني.

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