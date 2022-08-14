المالية تصدر تعليمات صلاحيات صرف قانون الامن الغذائي والتنمية

2022/08/14 | 13:11 - المصدر: وكالة خبر

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أصدرت وزارة المالية تعليمات صلاحيات صرف قانون الأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 .

ودعت في بيان : كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى مراجعة دائرة الموازنة لإستلام التعليمات.

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