الصدر يوجه رسالة نارية الى قادة الاطار التنسيقي .. فسادكم لن يستمر

2022/08/14 | 13:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انتقادات لاذعة إلى بعض قادة الإطار التنسيقي، مشدداً على أن “فسادكم لن يستمر”.وقال صالح محمد العراقي، وزير الصدر في بيان، اليوم الأحد (14 أب 2022) إن “بعض ساسة الإطار ينعتون الإحتجاجات السلمية الإصلاحية … Readmore

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