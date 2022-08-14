نينوى تتحرك لإنشاء مجمع حكومي الأول من نوعه في العراق

2022/08/14 | 13:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأحد، عن الحراك لإنشاء مجمع حكومي، الأول من نوعه في العراق، فيما اشارت هيئة التقاعد الى أن قرب افتتاح بنايتين جديدتين له في الأنبار وصلاح الدين.

وقال الجبوري، في كلمة له خلال افتتاح دائرة التقاعد في نينوى وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "افتتاح الدائرة جاء ضمن ثورة الإعمار في المحافظة"، مبيناً، أن "البناية حديثة ومجهزة بالكامل من أجل تسهيل مراجعة المواطنين في نينوى وإنجاز معاملاتهم".

وأوضح، أن "المحافظة، تعتزم إعادة تأهيل جميع الدوائر المدمرة وتكون ضمن مجمع حكومي يسهل على المواطنين اتمام معاملاتهم"، مؤكداً، أن "المجمع سيكون الأول من نوعه في العراق".

من جانبه، قال رئيس الهيئة اياد محمود الجبوري خلال حفل الافتتاح، إنه "تم اليوم افتتاح البناية الجديدة الخاصة بفرع التقاعد في نينوى داخل مجمع حكومي"، مبيناً، أن "افتتاح البناية يعد صرحاً للمحافظة ومتقاعديها والذي سيسهم الى حد كبير في خدمة المتقاعدين".

وأضاف، أنه "سيتم افتتاح بنايات جديدة لفرع هيئة التقاعد الوطنية في محافظتي الأنبار وصلاح الدين وبمواصفات البناية نفسها في نينوى"، مشيراً الى أنه "تم تخويلي من قبل وزير المالية لأكون ممثلاً في هذا الافتتاح".

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