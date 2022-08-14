استثمار النجف الأشرف تمنح إجازة لمشروع يوفر 5 آلاف فرصة عمل

2022/08/14 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت هيئة استثمار النجف الأشرف، اليوم الأحد، عن أهم مشاريعها ذات الجدوى الاقتصادية، وفيما أعلنت منح 340 إجازة و19 مشروعاً صناعياً، بينها أربع مناطق صناعية كبرى، حددت نسبة إنجاز معمل الأسفلت الاستثماري بالنجف وموعد افتتاحه التجريبي.

وقال رئيس الهيئة، ضرغام كيكو، لوكالة الأنباء العراقية إن "هيئة استثمار النجف منحت أكثر من 340 إجازة استثمارية في عموم المحافظة، توزعت بين جميع القطاعات اﻻستثمارية، الصناعية، الزراعية، السكنية، التجارية، الترفيهية، الخدمية، الصحية، التعليمية وغيرها من المشاريع التي تصب في تطوير المحافظة وتوفير فرص عمل وسد حاجة المحافظة"، مشيرا إلى أن "المشاريع النوعية في محافظة النجف الأشرف هي المشاريع السكنية والصناعية".

وأضاف كيكو، أن "الهيئة منحت 19 مشروعاً صناعياً من ضمنها أربع مناطق صناعية كبرى وكذلك المشاريع الصحية حيث لدينا أكثر من 16 مشروعاً صحياً في المحافظة".

ولفت إلى أن "محافظة النجف الأشرف لم تحدد بمشروع استثماري محدد أو قطاع محدد بل تنوعت المشاريع اﻻستثمارية بجميع القطاعات".

وبخصوص معمل الاسفلت الاستثماري، قال كيكو: "وصلنا إلى مراحل متقدمة، إذ بلغت نسبة الإنجاز 90‎%، ومن المؤمل نهاية هذا العام أن يتم الافتتاح التجريبي للمعمل الذي يعد الأول من نوعه في العراق و بإمكانه أن يغطي منطقة الفرات الأوسط بمادة الأسفلت و الزيت للسيارات والذي بدوره سيخدم المحافظات المجاورة للنجف".

وتابع: "كما تم منح إجارة للمدينة الصناعية اﻻقتصادية التي تقع في منطقة الشبكة، والآن في طور إبرام العقد والمباشرة بتنفيذ مشروع المدينة الصناعية الذي سيوفر أكثر من 5 آﻻف فرصة عمل لأبناء النجف".

وبشأن المشاريع المتلكئة، أوضح كيكو، أنه "تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وتم توجيه إنذار أولي وإنذار نهائي كما تم فرض غرامات وسحب الإجازة اﻻستثمارية استناداً للمادة 28 من قانون اﻻستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل".

وبين، أن "عدد اﻻجازات التي اتخذت بشأنها إجراءات قانونية بالنسبة للمشاريع المتلكئة أكثر من 112 إجازة استثمارية".

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