ارتفاع أرباح أرامكو السعودية بفضل زيادة الأسعار وهوامش التكرير

2022/08/14 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت عملاق النفط الحكومي أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) يوم الأحد عن زيادة 90 في المئة في أرباح الربع الثاني، متجاوزة توقعات المحللين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، والكميات المباعة، وهوامش أرباح التكرير.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر في تقرير الأرباح "نتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط لبقية العقد الجاري، رغم الضغوط الاقتصادية السلبية على التوقعات العالمية في المدى القصير".

وارتفع صافي أرباح أرامكو إلى 181.64 مليار ريال (48.39 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو حزيران من 95.47 مليار ريال قبل عام.

وتوقع المحللون ربحا صافيا قدره 46.2 مليار دولار، وفقا لمتوسط تقدير 15 محللا.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 18.8 مليار دولار في الربع الثاني، تماشيا مع أهدافها، والتي ستدفع في الربع الثالث.

وارتفعت أسهم أرامكو بأكثر من 25 بالمئة منذ بداية العام مع تسجيل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة على مدى عدة سنوات بعدما شكلت العقوبات الغربية التي فرضها الغرب على روسيا، وهي مُصدر رئيسي، ضغوطا على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.

وانضمت أرامكو إلى شركات نفطية كبرى أخرى أعلنت عن نتائج قوية في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت إكسون موبيل في 29 يوليو تموز عن أكبر أرباح فصلية لها على الإطلاق إذ بلغ صافي الربح 17.9 مليار دولار بزيادة قدرها أربعة أمثال تقريبا عن نفس الفترة قبل عام.

وارتفعت هوامش صناعة الوقود مثل البنزين والديزل في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى زيادة أرباح شركات نفط عملاقة من بينها شل وتوتال (EPA:TTEF) إنرجيز الأوروبيتان اللتان أعلنتا عن نتائجهما في 27 يوليو تموز.

وقالت أرامكو إن متوسط إجمالي إنتاجها من الهيدروكربون بلغ 13.6 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي خلال الربع الثاني من عام 2022.

وقال الناصر "وفي حين أن هناك حاجة حقيقية في الوقت الراهن لضمان أمن إمدادات الطاقة، فإن الأهداف المناخية تبقى ذات أهمية بالغة، وذلك ما دعا أرامكو السعودية للعمل على زيادة الإنتاج من مختلف مصادر الطاقة، بما في ذلك النفط الخام والغاز، ومصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأزرق".

وارتفع الإنفاق الرأسمالي 25 بالمئة إلى 9.4 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة مع نفس الفترة من 2021.

وقالت الشركة إنها مستمرة في استكشاف استثمارات لاغتنام فرص النمو، وتوسيع أعمالها في نشاط الكيماويات وتطوير الفرص المتاحة في الأعمال منخفضة الكربون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أرباح أرامكو السعودية بفضل زيادة الأسعار وهوامش التكرير ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أرباح أرامكو السعودية بفضل زيادة الأسعار وهوامش التكرير ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).