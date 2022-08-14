وزير الداخلية في كربلاء لوضع خطط زيارة الاربعين بحضور كبار ضباط الجيش والداخلية

2022/08/14 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الداخلية عثمان الغانمي

ومحافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف

جاسم الخطابي مؤتمر امني موسع بحضور

نائب قائد العمليات المشتركة وقائد

القوات البرية والحشد الشعبي

ونقل بيان لمحافظ كربلاء حصلت وكالة

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