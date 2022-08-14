رسمياً.. علي عبد الجبار مدرباً لكرة القاسم

2022/08/14 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي القاسم الرياضي، تسمية مدافع

القوة الجوية السابق علي عبد الجبار

مدرباً لفريقه الكروي.

وذكر النادي في بيان مقتضب ان ” الكابتن

علي عبدالجبار مدرباً لنادي القاسم

للموسم المقبل”.

وسبق لجبار أن

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