الموارد المائية تشرع بإنشاء سد على شط العرب لمواجهة نقص المياه

2022/08/14 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت وزارة الموارد المائية، اليوم

الاحد، دعوات خاصة لثلاث شركات اجنبية

استشارية تطالبهن بتقديم عطاءاتها

الفنية والتجارية.

وأوضحت الوزارة في كتب لها موجهة

للشركات الأجنبية، أنها تطالبها بتقديم

التفاص

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