طفل يبكي جانب حمار

2022/08/14 | 13:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة طفلٍ يبكي إلى جانب حمارٍ نافقٍ على أنّها ملتقطة في المغرب في ظلّ أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ قرابة أربعين عاماً.

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