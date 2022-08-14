تحالف العزم يدعو للاحتكام الى الدستور والاتفاقات بمسألة حل البرلمان دون تهميش

2022/08/14 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا تحالف عزم، اليوم الاحد، الى الاحتكام للدستور والاطر القانونية بمسألة حل مجلس النواب والاتفاق بين جميع الاطراف دون تهميش.

وذكر بيان للتحالف، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في الوقت الذي يمر به البلد بظروف صعبة وحساسة ومفصلية يقف تحالف العزم أمام مسؤولياته الوطنية بوضوح وشجاعة التحديد المسار السياسي في المرحلة القادمة ويؤكد على ضرورة العمل المشترك لحوار وطني شامل بين الأطراف ذات الصلة ويتعهد بدعم كل الخطوات التي من شأنها إنهاء الأزمة وحالة الانسداد السياسي الراهنة".

واوضح، أن "خطوة حل البرلمان والدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة ينبغي ان تكون وفق الأطر الدستورية والقانونية والاتفاقات السياسية بين جميع الأطراف دون تهميش طرف واتخاذ القرارات بشكل منفرد".

واضاف، أن "هناك التزامات وطنية تجاه الشعب العراقي وفي مقدمتها إقرار الموازانات لهذا العام والعام والقادم وضمان حقوق واحتياجات المناطق المحررة، إضافة إلى ضرورة احترام القضاء واحترام مايصدر من قرارات من مجلس القضاء والمحكمة الأتحادية".

وشدد التحالف، على "ضرورة البدء بتشكيل حكومة جديدة لغرض اجراء الخطوات اللازمة للإنتخابات المبكرة في حال حصول اجماع وتوافق وطني إزاءها، وبغير تلك الاستعدادت والخطوات فإن الذهاب الي أي اجراء خارج الدستور هو تضييع لمصالح الشعب الضرورية، والمخاطرة بمستقبل الوطن".

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